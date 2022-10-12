В Челябинске по просьбам горожан организуют перекресток на улице Университетской Набережной. Дорожные работы уже ведут на улице Наркома Малышева. Здесь появится светофор, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.
«Будет обустроен светофор, чтобы жителям микрорайона было удобно выезжать и заезжать», — сообщили в комитете.
Водители смогут разворачиваться на пересечении улиц. Ранее жителям Академ Риверсайд приходилось ехать несколько километров, чтобы совершить разворот. В часы пик на участке образовывались пробки.
Напомним, в Челябинске в ближайшие выходные начнут менять схему движения на нескольких транспортных узлах в центре города. В понедельник, 17 октября, транспорт поедет по-новому на Энгельса и Труда.