По Крымскому мосту восстановили железнодорожное и автомобильное движение

Для легковых машин и автобусов открыты две полосы

В Крыму после ЧП полностью восстановили движение поездов по мосту, также возобновлено автомобильное движение. Об этом сообщили журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Крыма Сергей Аксенов, передают «РИА Новости».

«По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда — и пассажирские, и грузовые — будем полноценно пропускать. Возможности для этого у нас технические есть»,— сообщил Марат Хуснуллин.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Телеграм-канале, движение автомобилей по мосту возобновлено по двум не пострадавшим полосам, однако пропускают только легковые машины и автобусы после полной процедуры осмотра. Водителям грузовиков следует воспользоваться Керченской переправой.

Взрыв на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, на мосту был подорван грузовой автомобиль, в результате загорелись семь цистерн с топливом. Часть моста оказалась разрушена. Возбуждено уголовное дело.

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