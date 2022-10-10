В центре Челябинска с 17 октября изменится схема движения автомобилей

На улицах Труда и Энгельса обновят знаки и светофоры

В Челябинске в ближайшие выходные начнут менять схему движения на нескольких транспортных узлах в центре города. В понедельник, 17 октября, транспорт поедет по-новому на Энгельса и Труда, сообщили в мэрии.

Изменения вносятся, чтобы увеличить пропускную способность улицы Труда на участке от Северо-Крымской до Энгельса, а также улицы Энгельса от Труда до проспекта Ленина. Кроме того, нововведения позволят снизить аварийность.

«С 14 октября подрядчики начнут устанавливать необходимые дорожные знаки, дооснастят светофоры и отрегулируют их режим работы», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Теперь водителям будет нельзя поворачивать налево с улицы Труда в сторону МФЦ (при движении от ТРК «Родник»). На пересечении улиц Энгельса и Труда при движении от Свердловского проспекта организуют задержку транспорта на 10 секунд для беспрепятственного разворота и поворота налево в сторону МФЦ.

Также введут запрет левых поворотов с улицы Энгельса на улицу Коммуны в обоих направлениях. Автомобилистам предлагают заезжать с Володарского и Энтузиастов. Также на этом перекрестке изменят цикл работы светофора, что исключит вечерние пробки на улице Коммуны.





Также в утренние и вечерние часы пик увеличат разрешающий сигнал светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса.





Добавим, что эффективность изменений подтверждает модель, которую создал искусственный интеллект. Была смоделирована оптимальная схема движения на ключевых перекрестках, чтобы исключить пробки в центре Челябинска.

Напомним, ранее на пересечении Свердловского проспекта и улицы Карла Либкнехта убрали поворот налево. По данным комитета дорожного хозяйства города, это поможет избежать пробок по проспекту на участке от улиц Воровского и Сони Кривой.