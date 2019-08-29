В Челябинске появится новое транспортное депо

Планируется, что новый комплекс облегчит нагрузку в новых микрорайонах.

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На Северо-Западе Челябинска появится новое депо для городского электрического транспорта. Об этом рассказал глава управления транспорта администрации Челябинска Максим Кичеев, ссылаясь на новый генплан города.



«На этой площадке, объединенной улицами Академика Королева, Академика Макеева и Петра Столыпина, планируется создание большого комплекса, где будут базироваться трамваи, троллейбусы и автобусная развязка», — рассказал Максим Кичеев.

Данное решение, по словам главы управления транспорта, позволит ввести в эти микрорайоны города проходящие автобусы, а также удлинить трамвайные пути до улицы Родионова и академика Королева. Кроме того, запланировано появление новых троллейбусных линий от Университетской набережной до Академика Королева. Максим Кичеев также рассказал, что ранее депо планировали построить на другом участке.

«За нами был забронирован участок на пересечении академика Королева и Родионова, но поскольку там находится большая лесополоса и мемориал «Золотая гора» нами было принято решение перенести участок выше к улице Петра Столыпина», — рассказал глава управления транспорта.

Максим Кичеев подчеркнул, что все существующие на данный момент депо также продолжат свою работу. Постройка нового комплекса, который будет профинансирован в рамках программы «Чистый воздух», будет закончена до 2025 года.