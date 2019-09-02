Болельщиков «Трактора» по домам развезут специальные автобусы

Работать транспорт будет в будние дни.

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Сегодня болельщикам «Трактора» после матча не придется вызывать такси. Об этом рассказали в пресс-службе управления транспорта Челябинска.

2 сентября челябинский клуб проведет первую игру в сезоне. После встречи с подмосковной командой «Витязь» запустят несколько муниципальных автобусов, которые будут развозить людей домой. Болельщиков повезут по четырем популярным маршрутам:

№ 4 Ледовая арена «Трактор» — ЮУрГУ — ул. Мамина;

№ 31 Ледовая арена «Трактор» — Комсомольский проспект — ЧМК;

№ 64 Ледовая арена «Трактор» — ул. Бр. Кашириных — ж/д вокзал;

№ 81 Ледовая арена «Трактор» — ул. Доватора — ул. Энергетиков — ул. Чистопольская.

Специальный общественный транспорт будет работать после тех домашних матчей ХК «Трактор» 2019/2020, которые пройдут в будние дни. Проезд можно будет оплатить наличными или транспортной картой.