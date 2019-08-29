В Челябинске появится мечеть, рассчитанная на 1000 человек

Алексей Текслер заложил первый камень в кладке.



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Сегодня, 29 августа, в Челябинске заложили первый камень в строительстве новой мечети. Будущая мечеть рассчитана на 1000 человек. Глава региона Алексей Текслер и глава регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев торжественно открыли строительство храма.

Ринат Раев заявил, что на территории мечети расположится и медресе, мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение, рассчитанное на 60 воспитанников.

«Главная соборная мечеть будет одной из крупнейших на Урале. Это будет не только мечеть, это будет комплекс, туда войдет и медресе, которая будет обучать, просвещать, воспитывать молодое поколение. Храм, храм знания, храм просвещения объединятся в одном месте. Мы хотим, чтобы молодое поколение воспиталось во всех традициях ислама»,— рассказал Ринат Раев.

Также глава регионального духовного управления мусульман поделился и о масштабах будущего мусульманского храма.

«Общая ее площадь составит 4000 квадратных метров. Сама мечеть сможет вмещать около 1000 человек, это разгрузит те мечети, которые у нас существуют, потому что у нас сегодня они переполнены. В пятницы люди на улице молятся, несмотря на холода, морозы», — отметил Ринат хаджи-хазрат Раев.

Новая мечеть станет архитектурным украшением города. Ее красоту смогут оценить все гости Челябинска, въезжая в столицу Южного Урала. Перед торжественной укладкой первого камня Алексей Текслер поздравил всех мусульман с таким, действительно, большим духовным событием.

«Это большое важное событие для региона и Челябинска, к нему долго шли духовные и светские власти региона и города. Безусловно, его с нетерпением ждали и ждут мусульмане со всего Южного Урала. Мы закладывает камень перед началом мусульманского года. Это очень символично, это характеризует какую-то новую страничку жизни мусульман», — поздравил всех мусульман региона Алексей Текслер.

После чего, глава региона и глава регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей вместе заложили первый камень в кладке мусульманского храма.