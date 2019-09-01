Сегодня прошло последнее служение главы магнитогорской епархии

Епископ Иннокентий будет переведен в митрополию Татарстана.

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Сегодня, 1 сентября, прошло последнее богослужение епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия. Прощальная служба прошла в Кафедральном соборе Вознесения Христова.

30 августа во время заседания Синода с участием патриарха Кирилла в Даниловом монастыре было принято решение освободить епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия от управления Магнитогорской епархией.

«На основании рапорта митрополита Казанского и Татарстанского Феофана о необходимости иметь викарного архиерея было решено назначить Преосвященным Елабужским, викарием Казанской епархии, епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия, освободив его от управления Магнитогорской епархией», — рассказали в пресс-службе магнитогорской епархии.

На данный момент неизвестно кто займет пост главы после епископа Иннокентия, однако временное управление местной епархией поручено митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию.