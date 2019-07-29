Алексей Текслер и Наталья Котова посетили освящение колоколов нового храма

Собор будет построен уже в следующем году.

Вчера, 28 июля, в Челябинске прошло освящение колоколов будущего кафедрального собора строящегося Христорождественского храма. Торжественную службу возглавил Григорий, Челябинский и Миасский митрополит.

Всего для храма было сделано тринадцать колоколов, по аналогии с апостолами. Двенадцать из них были привезены 23 июля, а самый крупный, весом в восемь тонн, был доставлен лишь в прошедшую субботу. Его звон будет слышен по всему городу.

На мероприятии было около сотни прихожан, в числе которых можно было заметить главу Челябинской области Алексея Текслера и врип главы Челябинска Наталью Котову.

Высота итогового храма вместе с крестами можно будет сравнить с 12-ти этажный дом. Окончание строительных работ запланировано на январь следующего года. После чего начнутся работы по облицовке.