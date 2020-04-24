Для мусульман Челябинской области организуют чтение Корана онлайн

Коллективные молитвы во время Священного месяца Рамадан проводиться не будут.

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23 апреля, с заходом солнца, у всех мусульман начался Священный месяц Рамадан. В это время предписан ежедневный пост, следует сдерживать свой нрав, вести себя благородно и стараться выйти на новый уровень самосовершенствования во всем.

Но из-за нынешней эпидемиологической ситуации председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин обратился к верующим и рассказал, как провести Рамадан в условиях пандемии.

Самое главное — мечети будут закрыты, коллективные молитвы проводиться не будут. Поэтому имамы организуют чтение Корана в режиме онлайн.

«Все необходимые обряды можно совершать дома. И соблюдению Великого поста эпидемия не помешает. Главное — не забывать о добрых делах, заботиться о близких и нуждающихся», — отметил муфтий Равиль Гайнутдин.

Отметим, что первым днем мусульманского поста следует считать 24 апреля, последним — 23 мая. Ураза-байрам (по-арабски — Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста в месяц Рамадан, отмечающийся в первый день следующего за ним месяца Шавваль) наступит 24 мая.