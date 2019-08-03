Новые «умные» автобусы уже курсируют по Челябинску

Помимо функций для комфорта, они могут вести подсчет пассажиропоток.

В Челябинске появилось несколько «умных» автобусов, они уже курсируют по маршруту № 41 и 45. В них можно зарядить смартфон через USB-розетку , использовать кнопку остановки на поручне, дистанционно открывать люк. Транспорт оснащен кондиционерами, а также камерами видеонаблюдения.



Кроме того, новые автобусы будут подсчитывать пассажиропоток, чтобы проводить анализ спроса на общественный транспорт. В ближайшее время в них установят и телевизоры. На них можно будет показывать сообщения от спецслужб.

«МЧС, МВД и другие службы. Допустим был у нас случай: на железной дороге разлилась цистерна. И если автобус едет через это место — на телевизоре будет идти графа, предупреждающая пассажиров о том, что им необходимо защитить дыхательные пути», — рассказал сайту «Первый областной» инспектор организационного контроля «Общественного Городского транспорта Андрей Кушнаренко.

Отметим, что в Челябинске будет закуплено 66 новых низкопольных автобусов. Кроме того, ожидается решение о финансировании на покупку еще 200 единиц транспорта за счет средств из федерального бюджета.