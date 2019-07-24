Алексей Текслер лично изучил проблемы Верхнего Уфалея

Глава региона прибыл в моногород после поездки в Нязепетровск.

Вчера, 23 июля, Алексей Текслер совершил очередную рабочую поездку поездку по Челябинской области. Посетив Нязепетровск, глава региона отправился в моногород, который расположен по соседству — Верхний Уфалей.

Несмотря на статус территории опережающего развития, город считается одним из самых проблемных муниципалитетов области. Причина тому —высокая безработица. Поэтому одним из первых объектов, который посетил глава области, стал градообразующее предприятие «Уфалейникель». К слову, оно обанкротилось в 2017 году, и без работы остались более двух тысяч человек. По итогам проверки было принято решение начать работы по переформатированию комбината под новую продукцию.

«ТОСЭР не заработал так, как планировалось. Это недоработка, в том числе и областного правительства. Местные предприниматели создали проекты, которые есть сейчас. Но статус города предполагает привлечение инвестиций извне, однако этого не произошло. Тут нужно работать и областному правительству, а не только городской власти», — заявил Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона поручил решить проблему малой востребованности продукции компании «Уралмрамор» на территории области. Как выяснилось, несмотря на то, что мрамор активно закупают предприятия из Екатеринбурга и Уфы, он почти не поставляется в Челябинск и близлежащие города.

«Использование мрамора — правильное направление, так как это совсем другая эстетика. Это не только проблема мраморного завода, на заводе каслинского литья тоже большая номенклатура изделий, и тоже в Челябинске оно практически не представлено. Здесь есть над чем поработать», — сказал Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона побывал в местной больнице, некоторые корпуса которой не функционируют из-за плохого состояния здания.

«Больница в плохом состоянии. Мы приняли решение проводить изыскание по фундаменту, чтобы найти какое-то комплексное решение по больнице. Можно пойти по примеру Нязепетровска, где сейчас аналогичная ситуация» — заявил Алексей Текслер.

Во время встречи с мэром города Верой Усковой Алексей Текслер также пообещал предоставить Верхнему Уфалею финансовую поддержку от правительства области.