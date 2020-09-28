В Челябинске появился второй стенд со скакалками

Роуп-скипперы установили его на стадионе «Локомотив».

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Второй стенд со скакалками появился на стадионе «Локомотив» в Челябинске. Его авторами, как и в случае со стендом в «Алом Поле» выступили представители движения «Челябинская скакалка». Теперь все желающие попрыгать или выучить новые трюки смогут сделать это не только в центре города. При этом за сами скакалки не нужно платить, главное — вернуть их на место после использования.



«Мы сделали очередной стенд со скакалками для всех желающих. Для его установки выбрали площадку ГТО на стадионе "Локомотив". Теперь в Челябинске появилось еще одно место, где все могут свободно прыгать на скакалках»,— рассказал сайту «Первый областной» роуп-скиппер Максим Костандов.

Первый стенд со скакалками роуп-скипперы установили в парке «Алое Поле» в середине августа этого года. Как затем рассказали создатели проекта «Челябинская скакалка», за месяц было украдено около 26 снарядов.

Отметим, роуп-скиппинг — прыжки через скакалку с исполнением различных трюков. По словам энтузиастов, с помощью него можно развить выносливость, а также похудеть.