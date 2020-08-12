Стенд со скакалками появился в центре Челябинска

Его установили спортсмены роуп-скипперы.

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В Челябинском парке Алое Поле появился первый в городе стенд со скакалками. Его установили энтузиасты роуп-скиппинга или профессиональных прыжков через спортивный инструмент с различными трюками. Как рассказали авторы проекта, стенд они добавили, чтобы как можно большее количество челябинцев смогло заниматься прыжками на скакалке.



«Мы решили сделать стенды с нашими скакалками на спортивных площадках, чтобы любой желающий мог взять скакалку и прыгать. Первый стенд готов. Мы разместили его в центре Челябинска в парке Алое Поле. Тут есть резиновое покрытие, которое отлично подходит для тренировок со скакалкой. Мы сами часто здесь занимаемся. Теперь все желающие могут добавить в свои тренировки прыжковые упражнения»,— рассказали авторы проекта.

Скакалки предоставляются челябинцам бесплатно. Инициаторы лишь надеятся, что люди будут возвращать их на место. Планируется, что объекты со снарядом появятся и на других точках города.

Отметим, роуп-скиппинг — прыжки через скакалку с исполнением различных трюков. Количество участников может варьироваться от одного до нескольких человек. Энтузиасты роуп-скиппинга утверждают, что с помощью него можно развить выносливость и похудеть, а также научится исполнять красивые трюки.