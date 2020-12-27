В Магнитогорске женщина сбывала запрещенные препараты через Интернет

Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы

В Магнитогорске Челябинской области полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в сбыте наркотических веществ. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как установили полицейские, ранее судимая 37-летняя жительница Магнитогорска организовала ввоз в Россию запрещенного сильнодействующего вещества и продавала его через Интернет. Дома у подозреваемой правоохранители обнаружили 160 граммов препарата «Сибутрамин».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта“). В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание за данное противоправное деяние — лишение свободы на срок до 8 лет»,— сообщили в ведомстве.

На данный момент решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.