В Челябинской области за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

Обновленную статистику по COVID-19 опубликовал региональный Минздрав

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирус подхватили 311 человек, включая одного школьника. Всего на сегодняшний день, 27 декабря, в регионе официально зарегистрировано 34 902 случая заболевания COVID-19. Подробнее «Первому областному» информагентству рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На утро 27 декабря в инфекционных отделениях региональных больниц остаются 12 172 пациента. Они получают все необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— уточнили в ведомстве.

За сутки выздоровело 89 человек, всего с начала пандемии коронавируса из больниц выписали 21 446 пациентов. Классов, закрытых на карантин из-за ковида, в Челябинской области нет.

«За последние сутки скончались 14 пациентов. От коронавируса: пациентка, 64 года; пациент, 58 лет; пациент, 67 лет; пациент, 78 лет; пациент, 67 лет; пациент, 84 года; пациент, 80 лет; пациент, 77 лет; пациент, 60 лет. От других причин: сахарный диабет, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца (ковид сопутствующий) — пациентка, 81 год; инфаркт, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца (ковид сопутствующий) — пациентка, 82 года; атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 69 лет; алкогольный цирроз печени, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 60 лет; пневмосклероз, атеросклероз аорты, коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 83 года»,— добавили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Всего медики провели 1 193 233 исследования. За последние сутки тесты сдали 4 843 южноуральца.