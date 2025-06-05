В Челябинске построят новый международный терминал аэропорта

Об этом заявил Алексей Текслер в обращении к депутатам ЗСО

Челябинский аэропорт получит новый международный терминал, а существующий терминал внутренних линий будет расширен. Об этом объявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе традиционного обращения к депутатам Заксобрания.

«Есть принципиальное решение и договоренности с собственниками челябинского аэропорта. Это важный и знаковый проект для региона», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также в течение нескольких лет будет закончена модернизация аэродромного комплекса и строительство нового здания терминала в Магнитогорске. Проектирование уже завершается.