В Челябинске после пожара на рынке превышения вредных веществ не выявлено

На месте ЧП провели почти 70 исследований

Вечером 19 января в Челябинске после ликвидации пожара на рынке «Восточный город» на место ЧП направили передвижные лаборатории, чтобы замерить концентрацию вредных веществ в воздухе. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, значительных превышений выявлено не было.

«В зоне задымления в жилом секторе замеры проводились по семи загрязняющим веществам: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, углерод, взвешенные частицы РМ 2,5 и взвешенные частицы РМ 10, формальдегид. Проведено 68 исследований. Зафиксированы незначительные превышения оксида азота»,— уточнили в ведомстве.

Тех, кто почувствует ухудшение самочувствия, просят обратиться в больницу за медпомощью.

Напомним, ЧП произошло на рынке в шестом часу вечера. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. На месте работали 96 пожарных и 36 единиц техники. Для тушения спасатели использовали в том числе воду из реки Миасс. Всего было пробурено две скважины. Ликвидировать возгорание удалось четыре часа спустя. К медиками обратились два человека.

Следственный комитет проводит проверку по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья»). Причины возникновения пожара выясняются.