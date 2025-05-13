В Челябинске пошли подберезовики

В одном из парков жительница города нашла свежий гриб



Май в 2025 году становится настоящей грибной порой. Скорее всего, так происходит из-за благоприятных для грибов условий, в частности повышенной влажности. Грибники уже собирали урожай сморчков под Магнитогорском и любовались на Таганае на саркосцифы и шишколюбы. Пришел черед настоящих, всем известных грибов — подберезовиков.

Фотографией находки с ИА «Первое областное» поделилась жительница Челябинска Ольга Сафина.

«Это самый настоящий подберезовик. Он очень свежий и крепкий. Нашла его в сквере за Кафедральным собором Рождества Христова. Я гуляю с собакой там почти каждый день и, конечно, замечаю много чудесного в этом мире», — рассказала Ольга.

Пик сезона подберезовиков приходится на лето. Однако первые молодые грибочки могут появляться уже в мае, если весна влажная и теплая. Обычно они растут рядом с березами в смешанных лесах.

Какие еще грибы можно найти в мае в Челябинской области

Сморчки — это одни из самых первых весенних грибов, которые появляются в регионе уже с середины апреля и массово встречаются в мае. Их находят в осиновых и смешанных лесах, а также на опушках и в местах, где недавно была вырубка или пожар. Сморчки ценятся за отличный вкус и считаются деликатесом, хотя требуют тщательной промывки перед приготовлением.

Майский гриб (Calocybe gambosa) — также появляется в мае и часто встречается на опушках, в садах, огородах, у дорог и в светлых лесах. Этот гриб легко узнать по мясистой белой ножке и шляпке, а также по характерному мучнистому запаху. Важно не спутать его с ядовитыми двойниками, которые обычно появляются позже, летом.

Шишколюбы (стробилюрусы) — эти небольшие грибы появляются одними из первых, в том числе на территории национального парка Таганай. Они съедобны, но малоценны из-за небольшого размера и горького вкуса.

Саркосцифы (бабушкины ушки) — встречаются в апреле и мае, но собирают их редко из-за жесткости и небольшого размера.

Полевые шампиньоны, маслята, вешенка, трутовик — также могут встречаться в мае, особенно в светлых лесах, на полянах и вблизи садовых участков. Однако массовый сбор этих видов обычно начинается позже, по мере потепления и увеличения влажности.

Важно помнить, что собирать грибы лучше вдали от дорог, промышленных зон и загрязненных территорий из-за их способности накапливать вредные вещества.