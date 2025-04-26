Под Магнитогорском грибники собрали первые сморчки

Пока их очень мало

Сегодня, 26 апреля, жительница Магнитогорска собрала первые сморчки, о чем сообщила в тематическом паблике в соцсети «Вконтакте».

«Грибной сезон официально открыт! Правда, сморчков пока мало, еду дальше»,— написала пользователь Ирина Коробейникова.

Женщина уточнила, что грибы она обнаружила в селе Аскарово соседней Башкирии за турбазой «Экстрим».

Пару дней назад в нацпарке «Таганай» появились стробилюрусы — небольшие грибы, которые растут на моховой подстилке. Они, конечно, съедобные, но особой популярностью у грибников не пользуются из-за небольшого размера и горьковатого вкуса. А еще они имеют ядовитых двойников. Так что нужно быть предельно осторожными, собирая их.