Грибной сезон в Челябинской области открыт

На Таганае появились первые грибы

В национальном парке «Таганай» зафиксировано появление первых весенних грибов — стробилюрусов, сообщает пресс-служба национального парка. Эти небольшие грибы, известные также как «шишколюбы», предпочитают расти на моховой подстилке среди прошлогодних хвойных шишек, которыми они питаются.

В парке учтены два вида стробилюрусов — черенковый и сочный, оба считаются условно съедобными.

Однако, несмотря на съедобность, стробилюрусы редко попадают в корзины грибников. Их размеры не превышают двухрублевой монеты, а вкус характеризуется легкой горчинкой.

Кроме того, стробилюрусы имеют ядовитых двойников, таких как смертельно опасная энтолома весенняя. Еще один похожий гриб — мицена шишколюбивая — условно съедобна, но обладает неприятным аммиачным запахом.

Поэтому специалисты парка «Таганай» предупреждают любителей тихой охоты: сбор стробилюрусов требует осторожности и хороших знаний микологии. Неопытные грибники рискуют перепутать их с ядовитыми грибами. Насладиться весенними дарами леса лучше, обладая достаточным опытом и знаниями, чтобы избежать опасных ошибок.