На Таганае обнаружили новый вид грибов

Биологи сравнивают его с тюльпаном и не советуют употреблять в пищу

Сотрудники национального парка Таганай обнаружили новый для здешних мест вид грибов. Он похож на тюльпаны и не подходит для употребления в пищу, отмечается в телеграм-канале парка.

«После снегопадов на древесном опаде под пологом темнохвойников „расцвела“ микростома вытянутая. И стала новым, 659-м, видом обнаруженных в национальном парке грибов», — сообщает пресс-служба парка.

Микростома считается редким видом грибов. Внешне ее представители довольно приметные: по мере роста ярко-красные шляпки гриба-колокольчика из семейства Саркосцифовых превращается в раскрытый тюльпан с волнистыми краями и пушком с наружной стороны.

Этот гриб не считается ядовитым, но грибники его не собирают, так как съедобная часть микростомы не превышает сантиметра в окружности.