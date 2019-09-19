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Энергетики восстановили электроснабжение в Челябинске. Из-за мощного ливня и ветра утром в Курчатовском районе отключился свет. Стихия повредила линии. В темноте остались жилые дома, отключили светофоры, встали троллейбусы.
Последствия аварии устраняли четыре бригады специалистов, задействовали два резервных источника электроэнергии.
«С 9:25 филиал „Челябэнерго“ функционирует в особом режиме работы. В 13:16 электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме», — сообщили энергетики.
Специалисты предупреждены об ухудшении погоды на территории Челябинской и Свердловской областей в ближайшие дни. Экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности, отметили в энергокомпании.