В Челябинске полицейские ликвидировали пять подпольных игровых залов

Незаконную деятельность организовал 55-летний мужчина

В Челябинске перед судом предстанут 24 участника организованной группы, занимавшейся незаконной игорной деятельностью. Как сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области, игровые залы находились в Калининском, Курчатовском и Советском районах города.

Нелегальную деятельность злоумышленников пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Перед судом предстанут 24 человека — операторы, администраторы, охранники, техперсонал и 55-летний организатор бизнеса.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ (Незаконная организация и проведение азартных игр). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 4 лет.

Материалы расследованного уголовного дела направлены в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.