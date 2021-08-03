Челябинское УФАС добилось отмены контракта с «Южуралмостом» на полмиллиарда рублей

Ведомство доказало, что на торгах в 2017 году устраняли конкурентов

Кассация по иску Челябинского УФАС России признала недействительным контракт Миндортранса области с АО «Южуралмост» на сумму 551 млн рублей. Речь о договоре 2017 года на ремонт дорог в Красноармейском, Каслинском и Кунашакском районах, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Миндортранс Челябинской области в 2017 году подписал контракт с «Южуралмостом» несмотря на доводы УФАС о его незаконности. Тогда вторую заявившуюся на торги компанию — «КитКи» — не допустили до участия в конкурсе. Антимонопольная служба считает, что это было сделано намеренно, чтобы устранить конкуренцию. Суды трех инстанций поддержали позицию Челябинского УФАС.

Напомним, в марте этого года Арбитражный суд Москвы посчитал незаконным решение ФАС по признанию экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского виновным в картельном сговоре с региональным Миндортрансом и компанией «Южуралмост» на «дорожных» торгах. Его действия, по данным антимонопольного ведомства, привели к тому, что компания «Южуралмост» выиграла десять аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд руб. при снижении цены контракта не более чем на 1,5%. После того как ФАС в марте 2019 года вынесла это решение, Борис Дубровский ушел в отставку.