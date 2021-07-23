В Челябинске начали штрафовать за нескошенную траву

Администрация города также фиксирует места, где складируют мусор и ненадлежащим образом содержат объекты благоустройства

В Челябинске еженедельно проверяют состояние общественных территорий и мест отдыха. При выявлении нарушений составляются акты, после чего административная комиссия принимает решение о наложении штрафов. На этой неделе к ответственности за нескошенную траву привлекли 15 управляющих организаций. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Это УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» — 3, «Ремжилзаказчик Советского района» — 2, «Ремжилзаказчик Центрального района» — 1, «Деметра» — 2, «Доверие Хмельницкое» — 1, УК «Навела» — 1, УК «Строитель-97» — 1, УК «Газсервис-1» — 1, «Малахит» — 1, «Лидерс» — 1, УК «Ленар» — 1, «Ремжилзаказчик — ЖЭУ 4» — 1, УК «Феникс» — 1, ООО ДЕЗ «Калининского района» — 1, а также ТСЖ «Наш дом» — 1.

«Согласно пункту 201 Правил благоустройства стрижка газонов, выкос сорной растительности производятся на высоту до 3—5 сантиметров периодически при достижении травяным покровом высоты 10—15 сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение суток», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

Штраф в отношении юридических лиц составляет от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Добавим, с 12 по 16 июля по аналогичным нарушениям в отношении девяти обслуживающих организаций было составлено 20 актов. Кроме того, фиксируются нарушения по несанкционированному складированию мусора и ненадлежащему содержанию элементов благоустройства.

Напомним, на прошлой неделе глава Челябинска Наталья Котова проконтролировала работы по содержанию улично-дорожной сети города и благоустройству. Не всеми территориями и улицами она осталась довольна, отметив, что территории выглядят неопрятно. В понедельник, 19 июля, на аппаратном совещании мэр дала поручения убрать мусор и скосить траву во всех районах города.