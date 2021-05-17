В Челябинске под первый этап отключения горячей воды попадут более тысячи жилых домов

Администрация города уточнила адреса, где в первую очередь пройдут опрессовки

С 25 мая 2021 года в Челябинске начнется централизованное отключение горячей воды. Под первый этап опрессовки попадут более тысячи жилых домов и более 150 социальных объектов. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 17 мая сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки могут продлить.

«Под отключение первого этапа попадают 1 204 жилых многоквартирных дома, 69 детских садов, 67 учебных и 25 лечебных учреждений во всех семи районах города. Период гидравлических испытаний продлится до 8 июня», — отметил Александр Астахов.

Полный список адресов по всем районам Челябинска, где запланировано отключение горячей воды с 25 мая по 8 июня из-за проведения гидравлических испытаний, опубликован на сайте мэрии.

По данным АО «УСТЭК-Челябинск» 2-й этап гидравлических испытаний пройдет с 15.06.21 по 29.06.21; 3-й этап — с 06.07.21 по 20.07.21; 4-й этап — с 13.07.21 по 27.07.21; 5-й этап — с 27.07.21 по 10.08.21; 6-й этап — с 11.08.21 по 25.08.21. Адреса домов и социальных объектов следующих этапов опрессовки также появятся на сайте администрации города.



С 11 мая в Челябинске началась подготовка котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. В первую очередь приступили к работам на локальных котельных. ООО «Мечел-Энерго» в связи с производственной необходимостью перенесло срок проведения гидравлических испытаний в поселке Каштак по улице Лазурной с 16 мая на 23 мая 2021 года.