В домах Челябинска начали отключать горячую воду для опрессовки сетей

Гидравлические испытания сперва проведут на локальных котельных

Со вторника, 11 мая, в Челябинске стартуют первые отключения горячего водоснабжения. Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся с локальных котельных.

«Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — уточнили в управлении ЖКХ администрации Челябинска.

С 11 по 25 мая гидравлические испытания пройдут в нескольких домах на улицах Братьев Кашириных, Чайковского, Александра Шмакова, Мусы Джалиля, Шаумяна, Кузнецова, Ярославской, Бейвеля, Мира, Краснопольском проспекте и других. Подробный список адресов — на сайте администрации Челябинска.

Централизованные гидравлические испытания начнутся в Челябинске с 25 мая. Перечень жилых домов и административных зданий, а также учреждений социальной сферы появится на сайте мэрии за 10 дней до начала работ.