С 25 мая в Челябинске начинается сезон опрессовок

Рассказываем, как поэтапно будут отключать горячую воду на время гидравлических испытаний

С 25 мая в Челябинске начнется первый этап гидравлических испытаний, на время которых жители многоквартирных домов останутся без горячей воды. Это на неделю позже, чем годом ранее. В городе также стартовала кампания по ремонту тепловых сетей, котельных и центральных тепловых пунктов, сообщили ИА «Первое областное» в АО «УСТЭК-Челябинск».

В мае в соответствии с обязательными требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», по сводному плану-графику, утвержденному администрацией Челябинска, компания приступит к гидравлическим испытаниям тепловых сетей с поэтапным отключением горячей воды.

«Чтобы челябинцам было комфортнее пережить отключение горячего водоснабжения, АО „УСТЭК-Челябинск“ совместно с администрацией города приняли решение о начале первого этапа гидравлических испытаний в более поздний срок — 25 мая, когда в регионе установится теплая погода», — уточнили в АО «УСТЭК-Челябинск».

В период подготовки к отопительному периоду 2021—2022 будут проведены шесть этапов:

1 этап — с 25.05.21 по 08.06.21

2 этап — с 15.06.21 по 29.06.21

3 этап — с 06.07.21 по 20.07.21

4 этап — с 13.07.21 по 27.07.21

5 этап — с 27.07.21 по 10.08.21

6 этап — с 11.08.21 по 25.08.21

Подробную информацию о перечне домов и социальных учреждениях разместят на официальном сайте АО «УСТЭК-Челябинск» в ближайшее время.

С 20 апреля в городе стартовала кампания по ремонту тепловых сетей, котельных и центральных тепловых пунктов, находящихся в ведении компании.

«Просим жителей с пониманием отнестись к временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтов, заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок. Если в межотопительный период не выявлять слабые места тепловых сетей и на аварийных участках не проводить ремонты, то в отопительный период на них возможны повреждения с отключением тепла в жилых домах и социальных учреждениях», — отметили в компании.

Так, в связи реконструкцией тепломагистрали и выполнением работ открытым способом по улице Набережной в Челябинске на проезжей части ограничено движение транспорта по улице Калинина в районе дома № 3 с 20:00 20 апреля до 20:00 5 мая 2021 года.

С сегодняшнего дня, 28 апреля, в многоквартирных домах и социальных учреждениях Челябинска начнут отключать отопление. Распоряжение об этом подписала глава Челябинска Наталья Котова.

