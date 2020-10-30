Жалоба на аукцион по реконструкции Ленинградского моста в Челябинске признана необоснованной

Закупка почти на 1 миллиард рублей будет продолжена.

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Челябинское УФАС провело проверку по жалобе алтайской компании о нарушениях законодательства при проведении аукциона на реконструкцию Ленинградского моста в Челябинске. Начальной суммой контракта были заявлены 998,6 миллиона рублей. Заказчиком выступил комитет дорожного хозяйства Администрации города Челябинска.

«Компания (ООО „Техническое Строительное Партнерство“ (Алтайский край)) указывала, что срок между датой окончания срока предоставления заказчиком разъяснений участникам аукциона и датой окончания срока подачи заявок составляет более трех дней», — пояснили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

После поступления жалобы в антимонопольное ведомство закупка на реконструкцию моста через реку Миасс по проспекту Победы была приостановлена в части подписания. Но нарушений выявлено не было. В настоящее время проведение аукциона может быть продолжено.