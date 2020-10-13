35 рабочих мест появится на заводе в Магнитогорске

На «МАШЗАВОДе» откроется новое производство.

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Создание новой производственной линии ООО «ТД «МАШЗАВОД» будет профинансировано Фондом развития промышленности Челябинской области. Предприятие получит целевой займ на 18 миллионов 250 тысяч рублей по программе ФРП «Проекты развития». Средства предприятие получит на срок 58 месяцев — под 3% годовых в первые три года пользования займом и 5% годовых в оставшийся срок при предоставлении банковской гарантии ПАО «Сбербанк» и поручительстве Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория бизнеса».

«Накопленные за годы работы компетенции и опыт наших сотрудников позволили принять решение об открытии собственного полного цикла по изготовлению модернизированных запасных частей к железнодорожным грузовым вагонам, включающего механический и литейный цеха. Площадка для размещения производства есть, на ней проведен ремонт, подведены все требуемые коммуникации, заканчивается реконструкция цехов под установку необходимого оборудования. За счет займа ФРП мы планируем закупить его и запустить линию для серийного выпуска мелкого железнодорожного литья и износостойких элементов, которые используются в составе тележки грузовых вагонов модели 18-100», — прокомментировал ситуацию учредитель ООО «МАШЗАВОД» Вадим Куц.

Новое производство позволит создать 35 новых рабочих мест в Магнитогорске. Из них 17 — высокопроизводительные.