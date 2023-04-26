В Челябинске на улице Дарвина высадят больше двух десятков сосен

Озеленение начнется 26 апреля

На участке улицы Дарвина в Челябинске продолжается капитальный ремонт. В среду, 26 апреля, на участке от улицы Блюхера до Троицкого тракта начнутся работы по озеленению. Об этом сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.



На пересечении улиц Дарвина и Блюхера появится 27 молодых сосен. Выполняет работы подрядчик ООО «Урал-Сервис-Групп».

Напомним, ранее два с лишним десятка лиственниц высадили на улице 40-летия Победы. Еще 26 голубых елей и четыре лиственницы появились в сквере на площади Павших Революционеров.

Озеленение начинается и в других городах. Так, в Магнитогорске 28 апреля горожанам раздадут более 18 тысяч саженцев кедра, сосны и лиственницы. Акция проходит ежегодно. Магнитогорцы могут высадить молодые деревца на своих участках.