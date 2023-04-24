В Челябинске на месте выкорчеванных пней высадят более 20 лиственниц

Работы по озеленению стартуют уже сегодня

Два с лишним десятка лиственниц украсят улицу 40-летия Победы. Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, 23 новых хвойных дерева появятся на участке от Комсомольского проспекта до улицы Салавата Юлаева. Сначала рабочим предстоит раскорчевать 20 пней: на их месте в дальнейшем и высадят лиственницы. Работы пройдут в понедельник, 24 апреля.

В конце марта в областном центре стартовал сезон весенней обрезки деревьев. Самый большой объем работ выполняли на проспекте Ленина, где обработке подвергли 110 тополей. Деревья находились на участке между улицами 40-летия Октября и Артиллерийской. Такую обрезку называют омолаживающей, так как она стимулирует к росту молодые побеги, которые образуют новую крону.

Кстати, в этом году полномочиями по озеленению и содержанию зеленых насаждений в городе наделили муниципальное бюджетное учреждение «ЭВИС». В прошлом году городские власти обещали создать городское предприятие, которое займется деревьями вместо компаний, не всегда качественно выполняющих свою работу. Собственный посадочный материал намерены выращивать в муниципальном питомнике: сейчас решается вопрос о его создании.

Что касается других природных украшений, то в Центральном районе Челябинска намерены разбить цветники и клумбы, а также установить вазоны и цветочные конструкции за 25 млн рублей. ИА «Первое областное» ранее подробно рассказывало о местах, где появятся насаждения.