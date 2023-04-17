Жители и организации Магнитогорска смогут бесплатно получить сеянцы деревьев шести видов. Ежегодную акцию проведет НКО «Поколения будущего» 28 апреля на парковке арены «Металлург», сообщили в пресс-службе городской администрации.
Представители магнитогорских организаций смогут получить деревья с 10 до 13 часов. Для этого нужно заранее отправить на электронную почту «Поколений будущего» заявку с указанием названия организации, количества и породы деревьев.
С 14 до 18 часов за деревьями могут прийти жители города.
Всего планируется раздать 18 тысяч деревьев. Организаторы акции приготовили предварительный список сеянцев для раздачи с указанием их количества:
сосна обыкновенная — 13 тысяч штук;
сибирская ель — 2 тысячи;
ясень — 2,2 тысячи;
приречный клен — 250 штук;
боярышник — 250 штук;
венгерская сирень — 250 штук.