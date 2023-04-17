Жителям Магнитогорска бесплатно раздадут 18 тысяч сеянцев деревьев

В числе прочих можно выбрать сосну или сибирскую ель

Жители и организации Магнитогорска смогут бесплатно получить сеянцы деревьев шести видов. Ежегодную акцию проведет НКО «Поколения будущего» 28 апреля на парковке арены «Металлург», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Представители магнитогорских организаций смогут получить деревья с 10 до 13 часов. Для этого нужно заранее отправить на электронную почту «Поколений будущего» заявку с указанием названия организации, количества и породы деревьев.

С 14 до 18 часов за деревьями могут прийти жители города.

Всего планируется раздать 18 тысяч деревьев. Организаторы акции приготовили предварительный список сеянцев для раздачи с указанием их количества:

сосна обыкновенная — 13 тысяч штук;

сибирская ель — 2 тысячи;

ясень — 2,2 тысячи;

приречный клен — 250 штук;

боярышник — 250 штук;

венгерская сирень — 250 штук.