В Челябинске на площади Павших Революционеров продолжают масштабное озеленение. В пресс-службе городской администрации рассказали, что прямо сейчас там высаживают 26 голубых елей и четыре лиственницы.
Кроме того, по периметру сквера уже появилась живая изгородь из кизильника, скоро обустроят газоны. Уход за всеми новыми растениями предусмотрен контрактом.
Напомним, ранее железнодорожники высадили под Челябинском почти 20 тысяч саженцев деревьев. Задействовали территорию, равную четырем футбольным полям.
В Троицке закончили озеленять сквер Памяти воинов-интернационалистов. Работы начали весной этого года, на что из областного бюджета выделили около четырех миллионов рублей.
Тем временем в регионе расчистили более 400 несанкционированных свалок. Предстоит избавиться еще от сотни. В Минэкологии рассказали, где прошли работы и сколько на это потрачено денег.
Кроме того, по периметру сквера уже появилась живая изгородь из кизильника, скоро обустроят газоны. Уход за всеми новыми растениями предусмотрен контрактом.
Напомним, ранее железнодорожники высадили под Челябинском почти 20 тысяч саженцев деревьев. Задействовали территорию, равную четырем футбольным полям.
В Троицке закончили озеленять сквер Памяти воинов-интернационалистов. Работы начали весной этого года, на что из областного бюджета выделили около четырех миллионов рублей.
Тем временем в регионе расчистили более 400 несанкционированных свалок. Предстоит избавиться еще от сотни. В Минэкологии рассказали, где прошли работы и сколько на это потрачено денег.