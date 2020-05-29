В Челябинске по одному из переулков закроют движение

На участке будут проводить ремонт теплотрассы.

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В Челябинске по первому переулку Лермонтова перекроют движение. На участке будут проводиться работы по ремонту теплотрассы. Ограничение вступят в силу в понедельник, 1 июня и продлятся до 17 июня, сообщили «Первому областному» в администрации Челябинска.



«С 1 июня, в связи с работой по реконструкции участка теплотрассы, временно прекратится движение транспорта по 1-му переулку Лермонтова в районе дома № 10. Ограничение продлится до 17 июня», — рассказали в городской администрации.

Работы выполняет ООО «СК Адамант». В администрации водителей просят учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свой маршрут.