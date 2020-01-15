В Челябинске по-новому стали рассыпать соль на дорогах

О новых методах в чистке льда рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству.

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Южноуральцы отметили, что со сменой подрядчиков, которые отвечают за уборку городских улиц, в Челябинске стало гораздо чище. Ведь почти не применяются реагенты, снег убирается лишь механически. Но претензии есть ещё к очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, внутриквартальных проездов.

Корреспондент медиахолдинга ОТВ пообщался с заместителем главы города по дорожному хозяйству Максимом Куляшовым, который ответил на самые важные вопросы об уборке улиц Челябинска и рассказал о новом способе посыпке солью, который внедрили в городе.

Есть ли уверенность в том, что повышенные требования челябинцев к хорошей чистке дорог и тротуаров можно выполнить? Чтобы действительно максимально очистить дворы и улицы.

«Появится отдельная техника, которая занимается только тротуарами: малогабаритная спецтехника. Очень много сейчас также ручной работы. От неё не уйти. Там, где есть архитектурные формы — остановки, скамейки, урны — всё убирается только вручную. Впервые предъявляем в контракты подрядчику вывоз мусора с остановок общественного транспорта и очистку урн. Нам вселяет уверенность, что эта работа будет выполнена качественно», — рассказал Максим Куляшов.

Горожане заметили, что впервые бригады по очистке улиц сопровождаются ГИБДД. Для чего это нужно?

«Эта работа проводилась и раньше, просто сейчас более масштабно. При проведении дорожных работ — очистке, погрузке снега — возникает много конфликтных ситуаций. Чтобы их избежать или недопустить, коллеги оказывают содействие. У нас налажено полное взаимодействие с ГИБДД», — поделился собеседник из администрации.

Много споров сейчас ведется по применению реагентов на улицах города. Можно ли от них отказаться и как решают эту проблему в других регионах?

«На сегодняшний день альтернативы противогололёдным материалам нет. Существуют такие состояния, как гололёд, интенсивный снежный накат, который без этого противогололёдного материала не ликвидировать. Для Челябинска принято решение не использовать никакие химические реагенты. Если возникает необходимость применения противогололёдного материала, то это чистая техническая соль. Там нет даже песчано-щебёночных примесей, чтобы потом из них не образовывалась пыль. Для того, чтобы эту соль эффективно применять, мы используем технологию смачивания. То есть она ложится на проезжую часть, не выветривается, и тогда более быстро происходят те самые процессы по разрушению гололеда и снежного наката. Применение противогололёдного материала должно быть точечно в тех местах, где наиболее опасно образование зимней скользкости —повороты, спуски, виражи и остановки общественного транспорта. И она будет применяться только после механической очистки. Соль не заменяет собой механическую очистку улиц»,— сообщил Максим Куляшов.

При этом заместитель главы города по дорожному хозяйству упомянул, что для них очень важным является уверенность в той системе контроля и взаимодействия с подрядчиками, которую выстроили в городе. За работой дорожников ведется круглосуточное наблюдение со стороны различных ведомств, а также и бдительных граждан.