Для очистки трасс Челябинской области от снега направили дополнительную технику

Дороги региона замело ночью.

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В Челябинской области на очистку трасс направили дополнительные единицы техники из-за погодных условий. В ночь на 14 января на части территорий региона шел снег, наблюдались метели.

«Сильнее всего осадки в горнозаводской зоне, в Ашинском районе с сильным снегопадом и метелями дорожники борются с вечера 13 января. Сегодня утром подрядчик направил в район дополнительные единицы техники для борьбы с неугасающей стихией», — сообщает Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Всего на дорогах региона работало 185 единиц техники, среди них 26 машин «Урал-тройка», 82 комбинированные дорожные машины, 51 навесной снегоочиститель, 26 автогрейдеров.

«В данный момент нет ограничения движения на трассах», — сообщили сайту «Первый областной» в АО «УралАвтодор».

Напомним, что если вы попали в сложную ситуацию на дорогах Челябинской области, вы можете позвонить в диспетчерскую Миндортранса по номеру: 8-351-237-88-92.