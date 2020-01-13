«Чистить так, чтобы виднелся бордюр»: Наталья Котова поручила лучше убирать снег

Глава Челябинска подчеркнула, что нужно стремиться к максимальной чистоте улиц.

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Мэр Челябинска Наталья Котова четко обозначила свою позицию относительно уборки снега. О том, что проблема по очистке городских тротуаров существует и ее планируют устранить, она сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

«Радует, что многие из челябинцев отметили позитивные изменения уборки города, но это не предел. Мы будем стремиться к максимальной чистоте улиц Челябинска. Дороги должны быть очищены так, чтоб виднелся бордюр. Снежных куч на обочинах быть не должно — такие установки получили все ответственные лица», — подчеркнула Наталья Котова.

Глава города отметила, что с 2020 года в городе установлены новые правила уборки, к делу приступили новые подрядчики. Их число выросло, больше должно быть и техники на улицах.

Если вы видите, что на каких-либо территориях уборка выполнена некачественно или не выполнена совсем, сообщить об этом можно в диспетчерскую управления дорожного хозяйства Челябинска по номерам: 8-351-727-46-26 и 8-951-771-73-25.