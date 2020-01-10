Новые подрядчики показали, как убирают снег в Челябинске

Фирмы приступили к работе с начала года.

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С 1 января в Челябинске начали работу новые подрядчики, отвечающие за уборку улично-дорожной сети города. Контракты с ними заключены до 30 июня 2022 года.

Очисткой улиц занимаются отечественные машины с импортным оборудованием. В каждой комбинированной дорожной машине есть пульт управления всей установкой. Нажатием одной кнопки поднимается уборочный инвентарь: лопата, отвал и метла, делается это для беспрепятственного проезда барьерных участков в виде рельсов и ограничителей скорости. Все приборы видны на экране монитора, таким образом, водитель контролирует происходящее вне кабины.

«У меня установка итальянская, все работает как часики», — рассказывает дорожник с 10-летним стажем.

В Центральном и Советском районах круглосуточной уборкой занимаются 52 единицы техники, которые посыпают солью только опасные участки дорог: перекрестки, остановки и накаты.

«Кроме очистки дорожного полотна и тротуаров, большой упор делаем и на вывоз снега, чтобы привести город в порядок и сделать его красивым», — говорит исполнительный директор компании «СтройТех» Игорь Гудис.

За уборку дорог в Ленинском, Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском районах отвечает подрядчик ООО «СтройМеханизация». Руководство уверяет, что более 50 единиц техники справится с любой непогодой.

У двух компаний около трехсот дорожных рабочих. Единственный район, для которого подрядчик пока не определен — Металлургический.

Все работы ведутся под бдительным контролем Управления дорожного хозяйства, ГИБДД и администрации города.

Напомним, о новом подходе к содержанию улично-дорожной сети заявил губернатор Алексей Текслер в конце прошлого года, тогда речь зашла о запрете использования реагентов и прекращения сотрудничества с подрядчиком «Южуралмост».