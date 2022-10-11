В Челябинске объявили аукцион по поиску подрядчика на разработку проекта капитального ремонта улицы Братьев Кашириных. Начальная цена контракта составляет почти 10 млн рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.
Согласно документам, размещенным на сайте, ремонт проведут на участке от улицы Чичерина до Северо-Крымской. Покрытие будет из асфальтобетона. Нужно спроектировать ливневки. Обязательно необходимо прописать технические условия установки освещения, светофоров, обустройства тротуаров, остановок и парковок. Также на улице Братьев Кашириных предусмотрено озеленение.
«При проектировании предусмотреть устройство велодорожек (при необходимости определить в соответствии со стратегией развития велосипедной инфраструктуры и велосипедного движения в Челябинске)», — говорится в документации.
Люки колодцев после замены асфальта должны быть расположены на уровне проектных отметок дороги. Согласно документации, для пешеходов также сделают островки безопасности, а для общественного транспорта — выделенные полосы.
Ремонт пройдет в два этапа: сначала подрядчик займется обустройством дороги от улицы Чичерина до улицы Молодогвардейцев. В том числе ему предстоит сделать перекресток. После чего начнется работа от улицы Молодогвардейцев до улицы Северо-Крымской. Проектировщики должны определить сроки.
Вместе с тем при проектировании подрядчик должен учесть безопасность передвижения пешеходов, машин и самих рабочих при будущем ремонте дороги.
Ранее в Челябинске завершили капитальный ремонт на Комсомольском проспекте. Ремонт вызвал вопросы у горожан. Председатель челябинского отделения движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй назвал результат квестом для водителей.
По словам председателя, все упирается в разметку и возможные штрафы. Во-первых, она смещается из стороны в сторону. Зимой это может создать неудобства для водителей, которые попросту рискуют заехать на выделенную полосу для автобусов и велодорожку.
Кроме того, на Комсомольском проспекте много карманов для заезда во дворы. И рядом также находятся выделенные полосы для автобусов. Водителям, по словам Алексея Бруя, надо делать зигзаги, чтобы добраться до жилого дома.
Не все так гладко и с велополосой, которая перетекает в велодорожку. При достижении перекрестка надо спешиваться и переходить по пешеходному переходу.
К островкам безопасности у председателя также возникли вопросы. Подробнее читайте в нашем материале.
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