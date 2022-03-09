Новый участок Комсомольского проспекта в Челябинске построят к осени 2022 года

На северо-западе города появится дорога протяженностью более 650 метров

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска подвел итоги аукциона на строительство четырехполосного участка Комсомольского проспекта между улицами Татищева и Академика Макеева в микрорайоне Ньютон. Заявки поступили от шести компаний, одну не допустили до участия. Победителем признали дорожно-строительную компанию «Южный Урал». При начальной цене в 167,1 млн рублей эта организация предложила выполнить работы за 126,16 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Средства на строительство нового участка Комсомольского проспекта направят по программе «Стимул», реализуемой в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчику предстоит провести земляные работы, обустроить проезжую часть шириной 14 м и тротуары шириной 3 м, смонтировать дождевую канализацию, установить фонари, светофоры, дорожные знаки и ограждения, нанести разметку, провести озеленение. На новом участке Комсомольского проспекта протяженностью 655 м будет две остановки. Выполнить подряд нужно не позднее 20 октября 2022 года.





Кроме этой дороги, в микрорайоне Ньютон построят еще одну. Речь идет о новом участке улицы Академика Макеева от Комсомольского проспекта до проспекта Героя России Родионова. Аукцион на строительство уже объявлен. Начальная стоимость работ составляет 125,78 млн рублей.

ДСК «Южный Урал» работает с января 2015 года, следует из данных базы «СБИС». Основная сфера деятельности компании, зарегистрированной в Челябинске, — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. В 2020 году чистая прибыль организации составляла 1,1 млн рублей. ДСК являлась участником более 40 аукционов. Победила только в 17 из них. Общая сумма заключенных контрактов составляет 331,8 млн рублей. Ранее компания строила и ремонтировала дороги в Челябинске, Копейске, Миассе, Сосновском и Красноармейском районах.