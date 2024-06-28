В Челябинске запустили онлайн-карту с дорожными перекрытиями

На ней видно сроки ремонтных работ

В Челябинске заработала специальная карта, которая показывает, на каких дорогах ведется строительство и ремонт. Как рассказали в мэрии, она будет отображать протяженность ремонтируемого участка и сроки завершения работ.

Онлайн-карта также показывает информацию об ограничениях в связи с проведением массовых мероприятий и плановыми работами на инженерных коммуникациях.





Сейчас на карте можно увидеть 55 отметок разных цветов: синим обозначены строительство и капитальные ремонты улиц, красным — ремонты, фиолетовым — ограничения и прекращения движения транспорта.