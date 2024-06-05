В Челябинске на месяц изменят движение на перекрестке около Теплотеха

Это связано с ремонтом трамвайных путей

С 22 часов 6 июня в Челябинске закрывается движение на перекрестке Каслинской и проспекта Победы, передает мэрия. Проехать прямо по улице будет невозможно, а по Победе автомобилисты не смогут поворачивать налево.

С 22 часов 9 июня дополнительно перекроют проезд и по проспекту Победы по направлению от Кирова до Свердловского проспекта. Водители смогут разворачиваться напротив дома по Каслинской, 42.

Движение на перекрестке будет ограничено до 15 июля.

Напомним, ранее из-за ремонта стрелочного узла временно отменили трамваи № 3, 14, 16 и 19, а маршруты 15, 18 и 22 следуют по измененному пути. Для удобства челябинцев запущены трамвай-челнок (Свердловский проспект — Чичерина) и автобус КМ1 (Теплотехнический институт — ЧМК).