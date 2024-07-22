В Челябинске озвучили стоимость школьной формы

В этом году к исследуемому комплекту добавились кроссовки и спортивная одежда

В преддверии начала учебного года в Челябинске посчитали стоимость школьной формы. В этом году исследуемый набор расширился, включив в себя спортивную одежду и кроссовки, сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. Комплект для мальчиков уже традиционно обойдется дороже, чем для девочек.



В этом году изучили стоимость комплекта одежды из юбки, трех блузок, жакета или жилета, туфель, спортивной формы для зала и кроссовок, а также брюк, трех рубашек, пиджака или жилета, туфель, спортивной формы для зала и кроссовок. Для девочек школьная форма стоит в диапазоне от 3,4 до 71,2 тысячи рублей, а для мальчиков — от 4,1 до 76,6 тысячи рублей.

«Такой широкий „разбег“ цен прежде всего связан с ежегодно растущей конкуренцией в низких и средних сегментах рынка. Также отметим, что вся продукция нижнего стоимостного порога — вещи из популярных маркетплейсов. Несмотря на их финансовую привлекательность, рекомендуем критически относиться к покупке подобных товаров», — сказали в пресс-службе, предупредив о возможном низком качестве.

В то же время специалисты указали на скидки и акции, которыми можно воспользоваться для выгодных покупок.

Руководитель Роскачества Максим Протасов в рамках ПМЭФ-2024 озвучил вероятность введения ГОСТа на школьную форму уже в этом году.

В прошлом году специалисты изучили стоимость брюк, трех рубашек, пиджака и жилета, а также юбки, трех блузок, жакета или жилета. Таким образом, стоимость наборов для мальчиков и для девочек варьировалась от 6,5 до 31,6 тысячи рублей и от 5,8 до 30,4 тысячи рублей соответственно.

Отметим, школы самостоятельно устанавливают вид одежды для учеников.

Напомним, с 1 июля региональный Минсоц принимает заявления на получение выплат к школе. Ее размер составляет 10 тысяч рублей на ребенка. Деньги получат многодетные семьи, в которых доходы на одного человека не превышают 31 тысячу рублей.

Новая ежегодная выплата на покупку школьной и спортивной формы введена по поручению губернатора Алексея Текслера. Таким образом область выполняет указ президента России о мерах поддержки многодетных семей.