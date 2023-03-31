Алексей Текслер: «В Челябинске в 2023 году ожидается большой дорожный рывок»

Глава региона заявил о рекордных объемах грядущих работ в областном центре

В пятницу, 31 марта, губернатор Алексей Текслер проинспектировал дороги областного центра. По итогам поездки он рассказал о планах по развитию дорожной инфраструктуры в городе, назвав их настоящим рывком. В Челябинске планируется реализовать рекордные планы по объему работ и параллельно провести масштабное обновление общественного транспорта и инфраструктуры, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В течение дня глава региона побывал на улицах Бейвеля, в Металлургическом районе, дал поручения по ремонту Свердловского проспекта и улицы Рождественского. Перед подведением итогов глава региона проинспектировал улицу Блюхера в районе областного онкоцентра. По словам Алексея Текслера, это участок на Блюхера — второй по количеству обращений от горожан. Он давно нуждается в обновлении. В этом году приведут в порядок участок от Салтыкова до Дарвина, а затем и до улицы Кузнецова.





«Участок от Салтыкова в сторону Дарвина и дальше до Кузнецова находится на предельном износе, и самый проблемный участок — до Дарвина. Дефектовка показала, что нам надо отремонтировать здесь порядка трех километров дороги, а это более 120 млн рублей. Здесь работы несложные: фрезерование проезжей части, нужно усилить колодцы, частичная замена бордюрного камня, обеспечение нормальной полосности и приведение в нормативное состояние», — доложил на месте вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Глава региона заявил, что эти работы будут проведены в этом году, да и вопрос их финансирования уже закрыт. Начать их следует весной. После обсуждения состояния улицы Блюхера Алексей Текслер подвел итоги своей инспекции, поблагодарив жителей за неравнодушную позицию: была очень серьезная активность после его просьбы сформулировать дорожные проблемы.

«Если говорить о планах, то будет дорожный рывок. Планируем уложить только в Челябинска порядка 600 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна. Даже когда 10 лет назад расширяли дороги, было значительно меньше. Параллельно с этим мы перекладываем значительную часть трамвайного полотна в центре города. Плюс к этому в этом году завершим полное обновление контактной сети для троллейбусов», — заявил губернатор.





В сфере общественного транспорта тоже будут большие изменения: более 70 новых трамваев, 168 новых троллейбусов, порядка 90 единиц новых автобусов (около 50 — среднего класса, 40 — большого класса и «гармошки»). По итогу года и с точки зрения обновления дорог — объемы планируются рекордные. Финансирование обеспечивается не только за счет областных и федеральных средств по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», но и за счет опережающего финансирования, когда деньги, заложенные на будущий год, переносят на год нынешний.

«Фактически за один год сделаем планы двухлетки, что позволит нам выйти на рекордные объемы дорожных ремонтов и стройки. Помимо ремонтов будут и новые объекты такие, как улицы Агалакова, Гранитная и ряд других дорог. Уверен, что наши жители это заметят и оценят. Системно выйдем на такой результат, поскольку этой работой мы занимаемся уже несколько лет. С дорожниками проговорили вопросы качества и выполнения работ в срок, учитывая нынешние объемы», — отметил Алексей Текслер.





Вместе с проезжей частью власти обязательно приведут в порядок тротуары и параллельно займутся озеленением придорожной части, где это возможно, чтобы Челябинск становился краше.

«Наши жители заметят и оценят те планы и результаты, о которых я сказал. Благодарен жителям, что они неравнодушно относятся к своей территории: активно поступали и предложения, которые мы обязательно возьмем в планы, и будем последовательно решать эти задачи», — резюмировал глава региона.