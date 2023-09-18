В Челябинске завершается рекордный по объемам дорожный ремонт

Губернатор посоветовал подрядчикам еще нарастить темпы работ

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В Челябинской области продолжается сезон дорожных работ. Проект, инициированный губернатором Алексеем Текслером «Дорожный рывок», охватил рекордные масштабы в областном центре: 53 км дорог, 29 улиц, более 900 тыс кв. м нового асфальта. Глава региона в своем телеграм-канале рассказал о планах и объемах работ.

«В Челябинске в этом году мы отремонтируем более 900 тысяч квадратных метров полотна (больше, чем планировали в начале сезона). Цифры рекордные. На сегодня выполнили 70% работ», — пояснил глава региона.

Он напомнил, что завершается долгожданная реконструкция улицы Бейвеля. Продолжается строительство дорог на улицах Агалакова и Гранитной, 2-ой и 3-ей Эльтонской в Чурилово.

«Дорожным службам сейчас важно не расслабляться, а наоборот — нарастить темпы, чтобы все сделать в срок и качественно», — резюмировал Алексей Текслер.

Он также пояснил, что позже расскажет о темпах «Дорожного рывка» по региональным и дорогам и ремонту федеральных участков.

Напомним, в этом году по решению губернатора увеличили дорожный фонд на содержание, каждый муниципалитет получил деньги на проведение работ. На прошлой неделе глава региона поручил сэкономленные на ремонте и содержании дорог средства направить на организацию безопасности дорожного движения.