В Челябинске отремонтировали 11 трамвайных переездов

Всего в этом году обновят 26 участков путей в разных районах города

В Челябинске к началу августа отремонтировали 11 трамвайных переездов. Работы по остальным 15 участкам завершат до 20 сентября. Об этом 2 августа на аппаратном совещании сообщил замглавы Челябинска Максим Куляшов.

«На 11 пересечениях закончены ремонты трамвайных путей. Сейчас продолжаются работы на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга — должны завершить до 11 августа. Стараемся проводить ремонт в ночное время и максимально задействовать выходные дни. По трем последним переездам заключены контракты с подрядчиком: это пересечение Свердловского проспекта и улицы Труда, улицы Братьев Кашириных и улицы Кирова, улицы Кирова и улицы Труда», — доложил Максим Куляшов.

Замглавы отметил, что во время работ подрядчик сталкивается с большим износом рельс и шпал.

Напомним, в мае 2021 года региональный Миндортранс и администрация Челябинска утвердили перечень 26 пересечений автомобильных дорог и трамвайных путей, которые отремонтируют в текущем году.

Кроме того, в Челябинске 30 километров трамвайных путей выделят от остальной проезжей части. Автомобилисты не смогут выезжать на них. Это позволит сделать этот вид общественного транспорта комфортным и быстрым — двигаться трамвай сможет без пробок.