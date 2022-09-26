В Челябинске отопительный сезон стартует с 26 сентября

Тепло обещают дать в дома и соцобъекты до конца недели

В Челябинске с сегодняшнего дня, 26 сентября, стартует отопительный сезон. Соответствующее распоряжение на аппаратном совещании дала глава города Наталья Котова.

«Начинаем отопительный сезон 2022—2023 годов. С сегодняшнего дня всем теплоснабжающим организациям необходимо начать подавать тепло в соответствии с температурным режимом. Как правило, у нас на это уходит три дня, иногда больше, пока заполняется система и идет настройка. Поэтому все работаем в этом направлении»,— поручила мэр.

Замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов принял поручение мэра и уточнил, что до конца недели тепло появится в домах и квартирах всех горожан. Контролировать процесс подключения будут ежедневно.

Также он добавил, что на прошлой неделе по заявкам активно подключали детские сады и школы. По данным на 23 сентября, тепло было подано в 164 детских сада и девять школ.

В других городах Челябинской области отопление включили еще в середине сентября. Например, в Верхнем Уфалее отопительный сезон стартовал 15 сентября. В Озерске поступать тепло в дома начало с 14 сентября.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил организовать подключение к отоплению социально значимых объектов и подчеркнул, что решения о старте отопительного сезона могут приниматься индивидуально.