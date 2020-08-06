В Челябинске отметят лауреатов конкурса «Цветочный город»

На первенство заявлено 28 работ.

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Креативные клумбы Челябинска приняли участие в конкурсе «Цветочный город». В этом году на него заявлено 28 проектов, среди которых высаженные в форме созвездий цветы в парке Терешковой и композиции возле зала органной музыки.



Автором последней работы стал ландшафтный дизайнер Марина Фролова. Женщина рассказала, что в своём проекте сочетала элементы в европейском стиле.

«Мы специально подбирали такие растения, которые могут зимовать в жестких условиях. Потому что тут наклонная плоскость. Зима тут будет обязательно суровая. Поэтому тут полыньки, очерки»,— отметила ландшафтный дизайнер Марина Фролова.

Помимо работы Марины Фроловой жюри конкурса " Цветочный город" оценит 28 работ. Еще одна клумба, которая участвует в состязании, находится в парке Терешковой. Стометровая композиция собрана из фиолетовых, желтых и малиновых петуний. В форме созвездий и планет высадили 16 000 кустов, а завершает композицию фигура космонавта.

«Один из критериев является малые архитектурные формы. То есть либо памятник, либо еще что-то. Количество посадки. Ее качество. То есть какая рассада высажена. Как она себя ведет. Насколько она сохранилась»,— рассказала инициатор конкурса «Цветочный город» Вера Соколова.

Конкурс «Цветочный город» проходит 13-й год подряд. Стать его участником может любой житель или организация Челябинска. Для этого нужно креативно преобразить территорию, оформить ее цветами, а сложивший образ дополнить необычными скульптурами.

«Работа очень большая у нас ежегодно проводится. 28 заявок. Клумбы очень интересные. Они не повторяющиеся. То есть таких клуб не было на протяжение всех лет. Каждый год у нас все новые и новые клумбы появляются в городе»,— подчеркнула начальник управления культуры администрации Челябинска Элеонора Халикова.

Итоги конкурса «Цветочный город» подведут уже в эту пятницу, 7 августа. Из-за пандемии коронавируса лауреатов отметят на закрытой церемонии в мэрии, а не на Южноуральской выставке цветов и плодов, как это было ранее.