Челябинцев просят помочь в создании концепции подсветки зданий

Для этого нужно отметить дома с архитектурным свечением на карте.

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Жителей Челябинска просят поучаствовать в создании концепции подсветки зданий. Отдел перспективного развития Управления архитектуры города обратился к челябинцам с просьбой отметить на карте дома, которые уже оборудованы подсветкой.

«Для этого необходимо зайти на сайт, где расположена карта. Чтобы разместить точку на карте, нужно нажать синюю кнопку „Предложите идею“ и заполнить форму. В списке направлений выберите „Освещение“. Прикрепите чёткую фотографию здания, на котором видно архитектурную подсветку, и укажите локацию», — сообщает отдел перспективного развития Управления архитектуры Челябинска.

Специалисты отмечают, что подсвечены должны быть не только входные группы или первый этаж здания, а весь фасад.